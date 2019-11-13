Прокуратура Туркестанской области вносит вклад в повышение квалификации духовных работников

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Туркестанской области проведен обучающий семинар на тему «Снижение воздействия внутренних и внешних факторов на радикализм народа Казахстана» под председательством прокурора области Н. Абдирова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Туркестанской области.

В мероприятии участвовали имамы городов и районов, а также руководители научно-исследовательского центра в сфере изучения религиоведения и доктора наук области теологии и философии.

Семинар направлен на повышение религиозной грамотности духовных работников, их квалификации, которые имеют важную роль в пропаганде традиционных ценностей, с помощью которого сохраняется внутренняя стабильность страны, а также ограничивает действия приверженцев псевдотечений.

Лекторы разъяснили участникам семинара о путях и особенностях работы с активными приверженцами деструктивных религиозных течений, причины появления экстремизма в нетрадиционных течениях.

Прокурор области подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие посвящено методам переубеждения и адаптации членов нетрадиционных течений. В работе с радикалами, главное изменить их мировоззрение.

Также отмечана заинтересованность в системном совершенствовании знаний и опыта имамов, так как религиозные деятели не должны отставать от требований современности, что в последующем повысит роль и авторитет имамов в обществе.

Отмечается, что на сегодняшний день в 723 мечетей области работают 712 имамов, из них 128 (18%) имеют высшее, 73 (10%) среднее образование, еще 511 прошли специальные курсы.

Представители мусульманского духовенства ежедневно работают с людьми, которые обращаются к ним за помощью или хотят получить совет. В свою очередь только грамотные религиозные деятели смогут создать гармоничную систему религиозного воспитания и религиозного образования, а также сформировать образец нравственного образа жизни.

В конце мероприятия обучающимся была дана возможность задать возникшие у них вопросы, на которые они получили очень интересные и продуктивные ответы. Работа семинара получилась очень насыщенной и плодотворной. По словам участников, подобные встречи очень значимы и играют немаловажную роль в религиозной стабильности нашего государства.