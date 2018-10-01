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Прокуратура снизила цены на вход в Ботанический сад в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тарифы за въезд в Ботанический сад Алматы, были утверждены с нарушением законодательств. В связи с чем природоохранной прокуратурой были снижены цены, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Природоохранной прокуратурой Алматы проанализированы вопросы тарифообразования на услуги РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции». Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.
«Действующий тариф института предусматривал взимание оплаты на посещение сада (школьники - 100 т., студенты - 200 т., взрослые - 350 т.), съемку кино, телепрограмм (5 тысяч тенге в час), фотосъемку (3 тысячи тенге в час), свадебные визиты (1 тысяча тенге за человека), въезд свадебных автомашин (1 тысяча тенге за машину), определение видов растительных объектов (1 200 т. за 1 экземпляр), консультацию по уходу за растениями (1 500 тысяч тенге в час), а также оценку состояния насаждений и их восстановительную стоимость при их сносе (1 500 тысяч тенге в час)», - говорится в сообщении прокуратуры.
Также ведомством установлено, что тарифы института были утверждены в нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях и налогового законодательства.
Теперь по акту прокурорского надзора снижены тарифы на посещение граждан (с 350 до 240 тенге), на съемку кино-, видеотелепрограмм (с 5 000 до 2 400 тенге), фотосъемку (с 3 000 до 1 200 тенге), исключен тариф на въезд свадебных автомашин.
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