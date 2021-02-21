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    Прокуратура СКО: по факту взрыва газа возбуждено уголовное дело

    21 Февраля 2021, 21:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту взрыва газа на первом этаже жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 3 уголовной статье 292 «Нарушение требований пожарной безопасности».

    Санкция статьи за нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

    «Создана следственно-оперативная группа. Для установления причины взрыва назначены необходимые экспертизы. Ход расследования уголовного дела взят под контроль прокуратурой области», - добавили в пресс-службе.

    Напомним, 21 февраля, около четырех часов дня, на первом этаже жилого дома по улице Интернациональной, 21 прогремел взрыв предположительно газового баллона. Два человека погибли. Одна девушка в тяжелом состоянии в реанимации.

    По последней информации акимата Петропавловска, число пострадавших возросло до 16. Эвакуированы 120 человек. Их размещают в общежитии университета. Организованы питание и медицинская помощь. Из числа эвакуированных за помощью дополнительно обратился один человек.

    О местонахождении родственников можно узнать по номеру 109.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Генпрокуратура
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