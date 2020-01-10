Прокуратура Сеула провела обыски в президентской администрации

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Сегодня прокуратура южнокорейской столицы провела обыски в одном из подразделений президентской администрации в связи с расследованием дела о вмешательстве в выборы мэра города Ульсан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рёнхап.

Прокуратура Сеульского центрального округа заявила, что обыски в канцелярии секретаря президента связаны с подозрениями о вмешательстве в выборы в промышленном городе в 400 километрах к юго-востоку от Сеула.

Обыски были направлены на то, чтобы собрать доказательства о существовании заговора с целью помочь нынешнему мэру Ульсана Сон Чхоль Хо победить на выборах в июне 2018 года. Южнокорейское агентство напоминает, что два года назад Сон Чхоль Хо, сторонник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, победил действующего мэра Ким Ги Хена, баллотировавшегося в качестве основного оппозиционного кандидата от партии «Свобода Корея».

Рёнхап сообщает, что в ходе обыска работники прокуратуры искали связи между канцелярией секретаря президента и предвыборной программой претендующего на пост мэра Сона. Одним из пунктов программы, которую по подозрениям помогла разработать и воплотить канцелярия, было строительство государственной больницы в Ульсане.

Заявления о вмешательстве в выборы мэра Ульсана привели к серьезному расследованию. По данным Рёнхап, бывший мэр Ким заявил, что столичное полицейское управление Ульсана преднамеренно провело обыск в его офисе за несколько месяцев до выборов мэра, и что за этим стояла президентская канцелярия.

Ким утверждает, что некими чиновниками был составлен документ, обвиняющий его приближенных во взяточничестве, что собственно и привело к обыску и негативно сказалось на его избирательной кампании.

Это уже вторая волна обысков в президентской администрации за месяц. В декабре 2019 года прокуратура провела там обыск в связи с еще одним расследованием дела о взяточничестве.