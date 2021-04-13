Прокуратура проверяет скорую Алматы: стали известны подробности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В службе скорой медицинской помощи Алматы рассказали подробности проверки со стороны правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе скорой отметили, что проверка правоохранительных органов назначена, согласно обращения действующей администрации ССМП.

«В ходе внеплановой инвентаризации на подстанциях были выявлены недостачи и излишки лекарственных средств и изделия медицинского назначения, такие как СИЗы, маски, защитные экраны, резиновые сапоги и другие. В целях объективного и беспристрастного расследования обстоятельств дела, действующей администрацией ССМП информация была передана в соответствующие органы. По результатам проверки и расследования, будут приняты меры соответствующего характера», - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что задержек по выплате заработной платы сотрудникам ССМП нет.

Напомним, ранее представитель управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева сообщила , что Управление общественного здоровья проводило комиссионную проверку, в ходе которой был выявлен ряд нарушений в работе скорой помощи. Все дела были переданы в прокуратуру.