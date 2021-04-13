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    Прокуратура проверяет скорую Алматы: стали известны подробности

    13 Апреля 2021, 10:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В службе скорой медицинской помощи Алматы рассказали подробности проверки со стороны правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе скорой отметили, что проверка правоохранительных органов назначена, согласно обращения действующей администрации ССМП.

    «В ходе внеплановой инвентаризации на подстанциях были выявлены недостачи и излишки лекарственных средств и изделия медицинского назначения, такие как СИЗы, маски, защитные экраны, резиновые сапоги и другие. В целях объективного и беспристрастного расследования обстоятельств дела, действующей администрацией ССМП информация была передана в соответствующие органы. По результатам проверки и расследования, будут приняты меры соответствующего характера», - отметили в ведомстве.

    Также сообщается, что задержек по выплате заработной платы сотрудникам ССМП нет.

    Напомним, ранее представитель управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева сообщила , что Управление общественного здоровья проводило комиссионную проверку, в ходе которой был выявлен ряд нарушений в работе скорой помощи. Все дела были переданы в прокуратуру.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Генпрокуратура Здравоохранение
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