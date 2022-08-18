Прокуратура проверяет качество новой школы за 3 млрд тенге в Талгаре

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Алматинской области взят на контроль вопрос качества строительства школы на 1200 мест в городе Талгар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство школы стоимостью 3,1 млрд тенге окончено в конце 2021 года. Однако в настоящее время установлены дефекты по качеству кровли, внутренних отделочных работ и благоустройства территории. Для получения объективной картины и принятия соответствующих мер к проверке привлечены специалисты уполномоченных органов. По результатам проверки общественность будет проинформирована о принятых мерах», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

Ранее казахстанцы возмутились состоянием новой школы, построенной за 3 млрд тенге в Талгаре Алматинской области. Объект планируют сдать в новом учебном году.

Фото: t.me/kozachkow

