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    Прокуратура: причина падения 91-метрового флагштока в Атырау – хищение средств

    14 Августа 2020, 14:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Причиной падения 91-метрового флагштока в Атырау стало хищение средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Органами прокуратуры Атырауской области проанализировано соблюдение технологии строительных работ на обрушившимся 91-метровом флагштоке. Установлено, что вопреки требованиям проектно-сметной документации, без согласования с авторским надзором подрядчик установил флагшток, который по стоимости в 3 раза дешевле заложенных в смете 203 млн тенге. В свою очередь управление строительства области, нарушая требования законодательства, самовольно согласовало замену флагштока. Таким образом, аварийная ситуация, вызванная незаконными действиями подрядчика и местного исполнительного органа, привела к угрозе жизни и здоровью людей. Материалы по факту хищения в особо крупном размере переданы в Департамент экономических расследований для проведения досудебного расследования», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

    Напомним, флагшток на строящейся площади в Атырау обрушился 20 декабря 2019 года.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Генпрокуратура
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