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      Северо-Казахстанская область

    Прокуратура перешла на усиленный вариант несения службы в СКО

    22 Октября 2022, 12:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Северо-Казахстанской области с началом электорального периода перешла на усиленный вариант несения службы. В надзорном органе организовали круглосуточное дежурство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, пока жалоб и заявлений в органы прокуратуры на нарушения выборного законодательства не поступало, незаконных мирных собраний не было.

    «В информационном пространстве участились факты распространения заведомо ложной информации по различной тематике. При этом они сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки правонарушений. Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство граждан, и иные действия, которые формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок. Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляется блогерами умышленно в собственных и интересах третьих лиц. Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

    Сотрудники надзорного органа напомнили, что подобные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательства, распространения заведомо ложной информации, являются уголовно наказуемыми.

    В прокуратуре призвали соблюдать действующее законодательство, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура
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