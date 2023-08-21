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    Прокуратура направила в Антикор материалы для проверки сотрудников акимата Астаны

    21 Августа 2023, 13:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Астаны выявила многочисленные нарушения в столичном акимате в сфере земельного и архитектурно-градостроительного законодательства. Материалы направлены в столичную Антикоррупционную службу для оценки действий должностных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прокуратурой проведена проверка, по результатам которой выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с принятием решений о корректировке проекта детальных планировок, предоставлении государственных земель, выдаче разрешений на проектно-изыскательские работы, а также согласования эскизных проектов», - говорится в ответе столичной прокуратуры на официальный запрос МИА «Казинформ».

    По указанным фактам, как уточнили в ведомстве, внесен акт надзора. На сегодня акимат ведет работы по устранению выявленных нарушений законности.

    «Наряду с этим для дачи оценки действиям должностных лиц материалы книги учета информации направлены в столичную Антикоррупционную службу», - добавили в прокуратуре.

    Подробности проверки в прокуратуре не раскрыли.

    Ранее в СМИ сообщалось о проверке подразделений акимата Астаны, ответственных за выдачу земельных участков и строительство в городе в период с 2019 по 2022 годы. В этот период акимом столицы был Алтай Кульгинов. Прокуратура выявила 61 случай корректировки проекта детальной планировки (ПДП) для участков, где изначально планировалось возведение десятков школ, больниц и детских садов, но вместо них появились жилые дома и элитная недвижимость.

    К примеру, в феврале 2020 года компания ТОО «SAT GroupProject» запросила изменение проекта детальных планировок для участка, на котором было запланировано строительство школы на 900 человек. Чиновники согласились на изменение и изменили документы на разрешение строительства трех высоток в 12, 16 и 18 этажей. Второй случай - ТОО «Samalcenterinvеst» получили разрешение на строительство коттеджного городка вместо школы. Также говорилось, что из проекта детальной планировки были исключены 138 зон озеленения.

    8 июня текущего года Указом Главы государства Алтай Кульгинов был освобожден от должности заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Коррупция Акимат Прокуратура
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