Прокуратура Кокшетау добилась выплаты зарплаты работникам ряда предприятий

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Работники ТОО «Элеватормельмонтаж» поблагодарили сотрудников прокуратуры Кокшетау за помощь в выплате задолженности по заработной плате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

В ТОО «Элеватормельмонтаж» с 2017 года образовался долг по зарплате перед 24 работниками на сумму 6,5 млн.тенге. Благодаря принятым прокуратурой мерам указанную задолженность удалось погасить в полном объеме.

Кроме того, погашена просроченная задолженность перед работником банкротного предприятия ТОО «Имарко» (банкрот с 2017 года) на сумму 400 тыс.тенге.

Не осталась без внимания и текущая задолженность перед 53 работниками в АО «СПК Есиль» на сумму 8,5 млн.тенге.

К слову, совместными усилиями прокуратуры и государственных органов города Кокшетау погашена задолженность по заработной плате перед 78 работниками в 3 предприятиях на общую сумму 15,5 млн.тенге.

Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле.