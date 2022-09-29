Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Прокуратура должна составить основу экосистемы защиты бизнеса – нацпалата

    29 Сентября 2022, 13:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель НПП «Атамекен» Раимбек Баталов подчеркнул важность участия органов прокуратуры в построении экосистемы защиты бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отрадно, что наше видение проблем вовлечения добросовестного бизнеса в уголовный процесс и пути их решения совпадают. Идет проработка поставленных Главой государства поручений в тесном взаимодействии с Генеральной прокуратурой», - сказал Раимбек Баталов на встрече бизнеса с госорганами.

    По его словам, в настоящее время Нацпалата предпринимателей проводит трансформацию своей деятельности, усиливается наша отраслевая экспертиза, которая позволит оперировать одинаковыми данными с госорганами.

    «Одним из важнейших направлений трансформации является создание экосистемы защиты бизнеса. Это поддержано во время моего личного приема Главой государства в апреле текущо года. Основу экосистемы защиты бизнеса, в первую очередь, должны составить органы прокуратуры, о чем уже неоднократно отмечал Глава государства в своих Посланиях и выступлениях», - заключил глава нацпалаты.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    Усилить ответственность судей за дисциплинарные нарушения предложили в НПП «Атамекен»
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков