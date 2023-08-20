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    Проконтролировать подготовку к учебному году поручил аким области Абай

    20 Августа 2023, 09:48

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима области Абай состоялось выездное совещание. На повестке дня стояли вопросы об обеспечении теплоснабжения в школах, оснащению учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, ликвидации острого дефицита медицинских специалистов, проведении уборочной кампании, заготовке кормов и подготовке к отопительному периоду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «Поручаю строго проконтролировать ход подготовки к новому учебному году и своевременно завершить все ремонтные работы, а также заранее организовать меры безопасности учебных процессов», - сказал аким области.

    Кроме того, по региону ведется системная работа по оснащению учреждений здравоохранения современной техникой.

    «Необходимо взять на жесткий контроль оснащение учреждений здравоохранения качественным оборудованием в соответствии с минимальными стандартами. Для этого важно регулярно проводить агитационную работу по обязательному социальному медицинскому страхованию в малонаселенных пунктах», - подчеркнул глава региона.

    Наиболее важной проблемой остается обеспечение теплом. В связи с этим, Нурлан Уранхаев дал поручения акимам городов и районов провести агитационную работу среди населения по приобретению угольного топлива в летнее время.

    «Совместно с АО «Каражыра» необходимо внести предложения по социальным ценам на уголь для социально-уязвимых слоев населения в течение 10 дней, а также акимам городов Семей, Аягоз и Абайского района совместно с управлением энергетики завершить все строительные работы по отопительным системам и котельным до 30 сентября», - отметил аким.

    В заключение совещания главой области Абай были даны соответствующие указания и поручения по завершению ремонтных работ в учреждениях образования и здравоохранения в установленные сроки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Акимат Абайская область школа
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