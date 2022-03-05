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    Прокладка «оптоволокна» по дну Каспия - один из масштабных казахстанских проектов

    5 Марта 2022, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итоги работы в 2021 году и новые планы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК были рассмотрены на состоявшейся расширенной коллегии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Участие в работе коллегии приняли представители Администрации Президента РК, депутаты Мажилиса Парламента РК, цифровые вице-министры центральных государственных органов, представители МЦРИАП, подведомственных организаций и местных исполнительных органов, участники IT-рынка и операторы связи.

    Прямая трансляция совещания шла на youtube канале министерства.

    Открывая заседание, министр Багдат Мусин отметил, что по поручению Главы государства были разработаны KPI для цифровых вице-министров (CDO), главной задачей которых и является качественная работа по цифровой трансформации.

    «В нынешних условиях CDO – это драйверы системных изменений, «чейндж мейкеры» Казахстана на пути формирования инновационной и технологичной экономики. Важно, чтобы CDO уделяли внимание развитию и внедрению инноваций в курируемых направлениях, как, например, в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других отраслях, следить за глобальными трендами, создавать технологические центры компетенций и инновационные экосистемы, привлекать отечественные стартапы для рационализации отраслевых задач, используя возможности международных BigTech компаний и отечественного научного сообщества», – сказал Багдат Мусин.

    На коллегии было отмечено, что министерство продолжает работу по обеспечению населения доступом к сети Интернет, повышению качества связи и обеспечению информационной безопасности.

    До конца 2022 года планируется коммерческий запуск 5G в городах республиканского значения: Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В 2021 году 1257 сельских населенных пунктов обеспечены широкополосным доступом к Интернет по технологии волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), 928 сел – мобильным широкополосным доступом к Интернет.

    Особо было отмечено, что повышение качества связи является одним из приоритетных направлений МЦРИАП. В этом году планируется улучшить качество интернета в 157 селах.

    За прошлый год специалисты МЦРИАП провели 562 проверки по качеству связи, по итогам которых операторов оштрафовали на 132 млн тенге за нарушение утвержденных параметров. Вместе с тем, в этом году планируется увеличить суммы штрафов за предоставление некачественной связи до 1500 МРП.

    Ведется работа по прокладке ВОЛС по дну Каспийского моря, это один из важных и масштабных проектов по повышению статуса нашей страны в качестве регионального цифрового хаба. Реализация данного проекта позволит диверсифицировать потоки транзита данных.

    В 2021 году Казахстан зарезервировал за собой новый телефонный код +997 вместо +7, однако есть вероятность остаться в «седьмой» зоне нумерации. По данному вопросу МЦРИАП проводит работу с российской стороной и Международным союзом электросвязи.

    Министерством ведется работа по совершенствованию государственных услуг, важной частью которого является реинжиниринг бизнес-процессов. Специалистами МЦРИАП было проанализировано 110 бизнес-процессов, среди которых выявлены неактуальные. На данный момент идет работа по оцифровке оставшихся бизнес-процессов, положительные результаты уже есть – многие важные услуги оказываются в проактивном формате. Однако, по словам министра, необходимо увеличить количество проактивных услуг, чтобы у гражданина не было необходимости обращаться в различные учреждения. В 2022 году планируется внедрить 20 проактивных услуг.

    Кроме того, на заседании коллегии Министерства были обсуждены вопросы аэрокосмической отрасли, геодезии и картографии, а также реализуемые проекты в рамках концепции «Слышащего государства».

    Автор:

    Сара Кабикызы

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