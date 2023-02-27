Производством форели занялся сельчанин в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Каргалинском районе Актюбинской области развивают производство форели. В 2023 году форелевое хозяйство будет профинансировано в рамках проекта «Ауыл аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форель разводит КХ «Асыл Бахтах». В 2021 году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» КХ получило безвозмездный грант в размере 5 млн тенге. На эти средства было закуплено более 30 тысяч икры форели, установлено 4 бассейна для мальков. Уже осенью текущего года здесь планируют получить 50 тонн форели.

Руководитель хозяйства Алтай Исмаилов попросил акима области Ералы Тугжанова оказать содействие в финансировании проекта. Глава региона ответил, что в рамках проекта «Ауыл аманаты» «Асыл Бахтах» получит 27 млн тенге на развитие бизнеса.

«Это первое форелевое хозяйство в Актюбинской области. Проект важный для развития отрасли рыбоводства, мы готовы максимально поддержать его», - сказал Ералы Тугжанов.

Еще одно фермерское хозяйство Каргалинского района «Байқұла» также намерено развивать рыбоводство.

Акиму области презентовали проект «Aktobe Fish» по разведению осетровых, карпов и форели и полной переработке рыбы. Специально для его реализации в 2022 году хозяйством был арендован водоем общей площадью 720 га на Каргалинском водохранилище. В год планируют получать и перерабатывать до 250 тонн продукции. Объем инвестиций составит 250 млн тенге.

В целом, предпринимательство в районе развивается активно. Так, в с. Кос-Истек глава региона посетил пекарню Натальи Роде. Семейный бизнес был открыт в 2020 году.

«Сначала пекла хлеб дома, получила безвозмездный грант в размере 4,1 млн тенге. Дети выросли, построили пекарню, сейчас семеро из них работают со мной. В 2021 году получила кредит в размере 6 млн тенге по госпрограмме «Еңбек». На эти средства было закуплено необходимое оборудование для производства. Ежедневно выпекаем до 500 буханок хлеба, а также булочки, пряники, торты, которые реализуются не только в Кос-Истеке, но и в близлежащих селах», - рассказала Н.Роде.

В ближайшее время Наталья Роде расширит ассортимент продукции и получить кредит в рамках проекта «Ауыл аманаты» в размере 2 млн тенге.

С 2016 года в населённом пункте работает кооператив, на базе которого действует молокоперерабатывающий цех мощностью 1 тонна в сутки. В кооперативе насчитывается 87 голов маточного поголовья крупного рогатого скота, имеется молокоприемный пункт, молоковоз, охладитель ёмкостью 4 тонны.

Также Ералы Тугжанов посетил личные подворья двух жителей села Кос-Истек, получивших товарные кредиты в виде крупного и мелкого рогатого скота в рамках проекта «Ауыл аманаты».

«Ауыл аманаты» - отличная возможность для сельчан улучшить своё материальное положение. Крестьянское хозяйство «Айшуак» выдало мне 10 голов КРС, 20 МРС, корма. Буду возвращать товарный кредит приплодом», - поделился планами сельчанин Руслан Жумабаев.



