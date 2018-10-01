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Производство золота в Казахстане за 9 месяцев увеличилось на 12,9%

16 Октября 2018 09:31 115
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Производство золота в Казахстане за 9 месяцев увеличилось на 12,9%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в январе-сентябре 2018 года объем производства необработанного и полуобработанного золота или в виде порошка составил 71 361 кг, что на 12,9% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

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В отчетном периоде объем производства необработанного и полуобработанного серебра или в виде порошка составил 711 280 кг, что на 10,4% меньше, чем годом ранее.

 

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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