Производство золота в Казахстане за 9 месяцев увеличилось на 12,9%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в январе-сентябре 2018 года объем производства необработанного и полуобработанного золота или в виде порошка составил 71 361 кг, что на 12,9% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отчетном периоде объем производства необработанного и полуобработанного серебра или в виде порошка составил 711 280 кг, что на 10,4% меньше, чем годом ранее.