Производство «зелёной» стали хотят проинвестировать немецкие бизнесмены в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан Тило Клиннера. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между регионом и Германией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Карагандинской области ежегодно растёт количество совместных предприятий с участием партнёров из Германии. На сегодня их 120. Предприятия работают в различных сферах: торговля, сельское хозяйство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, транспорт, образование, профессиональная и научная деятельность и другое. За последнее время в области реализован ряд крупных проектов с участием германского капитала. В их числе такие значимые, как завод по производству промышленных газов ТОО «Linde Gas Kazakhstan», строительство солнечных электростанций в Сарани и посёлке Агадырь. Мы заинтересованы в привлечении немецких компаний. Германия для нас является стратегическим торгово-экономическим и культурным партнёром», – сказал Женис Касымбек.

Он напомнил, что на территории СЭЗ «Сарыарка» с 2014 года действуют два завода с германским капиталом – «Бёмер Арматура» и «Изоплюс Центральная Азия». Глава региона пригласил немецкий бизнес к сотрудничеству на новой индустриальной зоне, созданной в Сарани.

В области проживают более 32 тысяч этнических немцев, отметил Женис Касымбек.

В минувшем году внешнеторговый оборот региона с Германией составил 71,3 млн долларов США. Имеются возможности наращивания объёмов, заявлено на встрече.

«Я приехал с целью обсудить новые возможности для сотрудничества в металлургической сфере. В Карагандинской области есть кластер предприятий, что позволяет расширять деловое партнёрство. Есть планы по расширению газового производства. Сегодня у меня предстоит встреча с руководством «АрселорМиттал Темиртау». В подготовительной стадии имеется проект, в котором готов участвовать немецкий бизнес. В перспективе можно переключиться на выпуск «зелёной» стали. И это поможет улучшить экологию», – сообщил Тино Клиннер.

Посол предложил создать рабочую группу для рассмотрения этого проекта, отработки вопросов и принятия решений.

«В целом это актуально для нас. Мы готовы сотрудничать», – заверил Женис Касымбек.

После встречи с акимом посол направился в Темиртау. Он посетит «АрселорМиттал Темиртау» и Темиртауский высший политехнический колледж. В учебном заведении реализован проект по подготовке специалистов на основе немецкой модели дуального обучения.