Производство высокопротеиновых кормов увеличат в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с запуском маслоэкстракционного завода увеличится производство жмыха и шрота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов на слете животноводов отметил, что высокопротеиновые корма важны для отрасли.

Сейчас в регионе производят 58 тыс. тонн жмыха и 25 тыс. тонн шрота. Запуск нового завода позволит перерабатывать до 90% масличных культур и дополнительно производить 73 тыс. тонн жмыха и 20 тыс. тонн шрота. Предприятие планируют открыть в следующем году.

«Мы засеиваем ежегодно более 1 млн га масличных культур. В том числе 740 тыс. га льна, 120 тыс. га подсолнечника и 84 тыс. га рапса. Производя такие объемы масличных культур, развивается и их переработка. Сегодня в области действуют два крупных предприятия по переработке масличных производительностью 360 тыс. и 100 тыс. тонн в год», - сказал Кумар Аксакалов.



