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    Производство вакцины «Спутник V» приостановлено в Караганде – Минздрав

    22 Июля 2022, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Казахстане нет вакцины «Спутник V», выпуск которой был налажен в Караганде? На этот вопрос ответил директор департамента лекарственной политики МЗ РК Бауыржан Джусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После начала пандемии мы запустили производство вакцины «Спутник V» в Караганде из готовых субстанций. Сейчас этот процесс приостановлен. На сегодня у нас объем вакцин достаточен», - сказал Бауыржан Джусипов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Спикер добавил, что на сегодня достаточен объем отечественной вакцины QazVac и ведутся переговоры о дополнительном закупе вакцины Pfizer.

    «По «Спутнику V» на сегодня переговоров не проводится. Завод в Караганде не выпускает эту вакцину», - сообщил Бауыржан Джусипов.

    Он также пояснил, что это не связано с геополитической ситуацией. В Казахстане на сегодня имеется 1,6 млн доз вакцины от КВИ.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза. За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, заболеваемость выросла с 2558 до 8156 случаев. За последние сутки зарегистрировано 2490 случаев КВИ+ и 15 случаев КВИ-, из них у 80% заболевших со дня последней вакцинации или ревакцинации прошло более 6 месяцев. Нур-Султан с 21 июля находится в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Коронавирус в РК Вакцинация
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