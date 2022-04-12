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    Производство вакцин значительно выросло в Казахстане

    12 Апреля 2022, 14:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте производства вакцин в стране рассказала генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние четыре года объемы производства вакцин выросли более чем в 5 раз – с 9 млн доз до 49 млн доз; диагностических тест-систем – в два раза», - сказала Кунсулу Закарья на заседании Правительства.

    Она также сообщила о материально-техническом оснащении института.

    «Как известно, без материально-технического оснащения невозможно достичь высоких показателей. За последние годы на материально-техническое оснащение лабораторий МОН выделено: в 2020 году 720 млн тенге, в 2021 году – 195 млн тенге. Это было в первый раз за 63 года работы института. В свою очередь, институтом на собственные средства в 2020 году закуплено оборудование на сумму 240 млн тенге, в 2021 году на 680 млн тенге», - отметила ученый.

    Кроме того, К. Закарья перечислила основные наиболее важные достижения института за последние годы.

    «В 2018 году разработана вакцина против нодулярного дерматита, которая по цене втрое дешевле зарубежных аналогов, в связи с чем экономия республиканского бюджета составила 6 млрд тенге. в 2019 году разработана новая векторная вакцина против бруцеллеза. В 2020 году разработана вакцина против оспы у верблюдов, производится по заказу Минсельхоза. В том же году разработана инактивированная вакцина «QazCovid-in» и субъединичная вакцина «QazCovid» против Covid-19, которые в настоящее время прошли клинические исследования», - заключила К. Закарья.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Наука Минздрав РК Здравоохранение Вакцинация
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