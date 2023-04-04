Производство товарного газа начнет расти в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о принимаемых мерах по обеспечению газом внутреннего рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом роста экономики существенно выросло внутреннее потребление природного газа, а именно более чем на 2 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом. В целях обеспечения экономики страны газом министерством совместно с КазахГаз и КазМунайГаз принимается ряд мер», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

В частности, по его словам, приняты законодательные изменения по стимулированию добычи газа.

«Кроме того, ведется работа по реализации новых заводов по переработке газа в т.ч. на месторождениях Кашаган, Карачаганак. В результате, начиная с текущего года ожидается прирост производства товарного газа с существенным увеличением в 2025 году. Также достигнуты договоренности с Газпромом по импорту газа в рамках подписанной Дорожной карты», - добавил и.о. министра.



