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    Производство товарного газа начнет расти в 2023 году

    4 Апреля 2023, 10:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о принимаемых мерах по обеспечению газом внутреннего рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С учетом роста экономики существенно выросло внутреннее потребление природного газа, а именно более чем на 2 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом. В целях обеспечения экономики страны газом министерством совместно с КазахГаз и КазМунайГаз принимается ряд мер», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

    В частности, по его словам, приняты законодательные изменения по стимулированию добычи газа.

    «Кроме того, ведется работа по реализации новых заводов по переработке газа в т.ч. на месторождениях Кашаган, Карачаганак. В результате, начиная с текущего года ожидается прирост производства товарного газа с существенным увеличением в 2025 году. Также достигнуты договоренности с Газпромом по импорту газа в рамках подписанной Дорожной карты», - добавил и.о. министра.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика Минэнерго РК Газификация
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