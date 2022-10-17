Производство свежей рыбы в РК растёт, но выпуск консервированной - падает

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–август текущего года в стране произвели 30,9 тыс. тонн свежей, охлаждённой и мороженой рыбы. Рыба подорожала на 15% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой energyprom.kz.

Рыбный кластер развивают в Кызылординской области. В регионе сейчас насчитывается 10 рыбзаводов, которые выпускают около 15 тыс. тонн продукции. При этом особый акцент сделан на воспроизводстве ценных промысловых пород рыб.

При этом за те же 8 месяцев 2022 года в РК было произведено лишь 6,6 тыс. тонн приготовленной или консервированной другим способом рыбы, икры и её заменителей — сразу на 29,7% меньше, чем годом ранее. Более трети выпуска в этом сегменте пришлось на Туркестанскую область: 2,4 тыс. тонн, плюс 43,9%. В тройке лидеров также оказались Западно-Казахстанская (1,8 тыс. тонн, минус 8,5% за год) и Восточно-Казахстанская (561 тонна, минус 21,3%) области.

По итогам января–июля текущего года местные компании обеспечили спрос на переработанные и консервированные рыбу, ракообразных и моллюсков на 53,1%. В страну импортировали 28,7 тыс. тонн продукции — на 1,8% больше, чем годом ранее. Производство за этот период составило 32,5 тыс. тонн, плюс 1,9% за год.

В то же время из страны отправили на экспорт 20,4% имеющихся ресурсов: 12,4 тыс. тонн — на 9,3% больше, чем годом ранее.

Реализация на внутреннем рынке составила 48,7 тыс. тонн. За год показатель практически не изменился.

По итогам сентября текущего года свежая или охлаждённая рыба подорожала на 15% за год, мороженая — на 15,1%, очищенные замороженные креветки — на 26,4%.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен на свежую или охлаждённую рыбу ощутили жители Павлодарской (на 44,7%), Костанайской (на 24,7%) и Мангистауской (на 24%) областей.

Цены на мороженую рыбу заметнее всего выросли в Мангистауской (плюс 43,4%), Жетысуской (плюс 35,2%) и Атырауской (плюс 29,6%) областях.

Очищенные замороженные креветки сильнее всего подорожали в Мангистауской (сразу в 2,5 раза), Актюбинской (плюс 49,4%) и Акмолинской (плюс 36,4%) областях.

Среди рыбной продукции солёная сельдь выросла в цене на 34,2% за год, рыбные деликатесные консервы — на 29,6%, шпроты в масле — на 24,9%, скумбрия холодного копчения — на 23,8%, солёная деликатесная рыба — на 22,2%, красная икра — на 21,2%.



