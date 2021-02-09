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    Производство сливочного масла выросло на 30% в Казахстане: в лидерах три региона

    9 Февраля 2021, 11:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство сливочного масла за год выросло на рекордные 30,1% и за январь–декабрь 2020 года составило 24,6 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

    Почти две трети выпуска сливочного масла приходятся лишь на три региона РК. С объёмом 8,6 тыс. тонн (рост за год — на 41,3%) лидирует Алматы, где расположены молочные заводы ТОО «Adal Сут», ТОО «МАСЛО-ДЕЛ FOOD», «Солнечный» и другие. Следом идёт Костанайская область с объёмом 3,8 тыс. тонн (рост за год — на 24,8%), где работают компании ТОО «ПК Вита», ТОО «ДЕП» и прочие. Замыкает тройку лидеров с объёмом 3,7 тыс. тонн Северо-Казахстанская область, где расположены петропавловский филиал ТОО «МАСЛО-ДЕЛ», ТОО «Молпродукт» и т. д.

    В целом уровень самообеспеченности сливочным маслом достаточно высок: по итогам 11 месяцев 3 из 4 килограммов масла, реализованных на рынке страны, произведены казахстанскими маслоделами.

    При этом, в то время как выпуск отечественных компаний за этот период увеличился на 26%, импорт подскочил сразу в полтора раза. Соответственно, доля местного производства в общем спросе (реализация как на внутреннем, так и на внешнем рынках) составила всего 77,5%, против 80,2% годом ранее.

    Розничные цены на сливочное масло в среднем по городам страны растут шестой год подряд; за последний год они увеличились на 13,2%, до 2,7 тыс. тг за кг в январе 2021-го.

    Дороже всех сливочное масло обходится жителям Атырау — 3,2 тыс. тг за кг (+3,3% за год); следом идут Нур-Султан и Актау — 3,1 тыс. тг. В Караганде и Алматы стоимость сливочного масла составляет в среднем 3 тыс. тг за кг.

    Заметнее всего среди крупных городов и мегаполисов РК сливочное масло подорожало в Павлодаре — сразу на 30,8%. Значительно выросли цены в Алматы (+29%) и Туркестане (+22,8%). Подешевело масло лишь в двух городах — Актау (на 22,4%) и Усть-Каменогорске (на 1,9%).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Промышленность Экономика Цены и тарифы Регионы Казахстана
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