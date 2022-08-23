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Производство сливочного масла снизилось в РК - причину назвал глава Минсельхоза

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Августа 2022, 15:50
Производство сливочного масла снизилось в РК - причину назвал глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане снижается производство сливочного масла, но спрос на продукт вырос. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев объяснил, в связи с чем снизилось производство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, в этом году у нас немного сокращается объем производства сливочного масла. Главной причиной этого являются спрос со стороны населения, рост цен на молоко. Основным сырьем для получения масла является молоко. По итогам семи месяцев текущего года производство молока растет - производится 2,7 млн тонн молока. Дефицита сырья нет. Для обработки 1 килограмма сливочного масла потребуется 20-24 литра молока», - сказал Ербол Карашукеев журналистам на брифинге в Правительстве.

По словам главы Минсельхоза, люди, которые продают масло, получают небольшой доход. Сливочное масло на рынке продают около шести месяцев. Как объяснил министр, конкуренция на рынке масла очень высока. Поэтому сами производители, не перерабатывая сливочное масло, могут перейти на приготовление сметаны и йогурта.

«Баланс рынка таков. Но это не означает, что сливочного масла будет мало, и будет его дефицит, как ситуация была с сахаром. Потому что у нас достаточно молока. Есть в основном проблема импортной конкуренции. Масло завозится из других стран, и цена на него может быть ниже отечественного продукта. Поэтому снижение производства масла – собственное решение маслопроизводителей, спрос рынка. Главное, при необходимости есть молоко», - считает глава ведомства.

По сведениям Ербола Карашукеева, в прошлом году основными импортерами сливочного масла были соседние страны – Россия, Беларусь, Украина.

«По статистике, за семь месяцев прошлого года объем переработки снизился на 11%. Поэтому импорт масла вырос до 2 тыс. тонн. В основном баланс сохраняется. Чтобы увеличить производство сливочного масла, должен быть спрос. Если есть спрос, то сами заводы будут наращивать производство, если посмотрят на рынок и увидят, что выгодно производить масло. В этом нет никаких преград», - считает глава Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прогнозируют снижение цен на пшеницу и муку.


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