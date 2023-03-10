Производство школьных автобусов в Алматы посетил Алихан Смаилов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Алматы Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью и строительством производственных объектов, а также провел встречу с резидентами малых промышленных парков и городской индустриальной зоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Так, глава Правительства посетил завод Hyundai Trans Almaty. Предприятие было запущено в рамках меморандума о сотрудничестве с компанией «Hyundai Motor Company» (Южная Корея) в 2011 году.