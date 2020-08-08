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    Производство риса в Казахстане увеличилось на 81,2% – Минсельхоз

    8 Августа 2020, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году увеличилось производство продуктов питания растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

    По данным Комитета по статистике, в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство переработанного риса увеличилось на 81,2% (с 60 до 107,5 тысяч тонн), овощей переработанных и консервированных (кроме картофеля) – на 49% (с 6,9 до 10,2 тысяч тонн), макаронных изделий – на 13,5% (с 81 до 92 тысяч тонн), маргарина – на 12,6 % (с 30 до 33,7 тысяч тонн), круп – на 10,6% (с 40 до 44,5 тысяч тонн), масла растительного рафинированного и нерафинированного – на 9,5% (с 212 до 232 тысяч тонн), муки – на 8% (с 1 546 до 1 670 тысяч тонн), кондитерских мучных изделий – на 3,4 % (с 70,4 до 73 тысяч тонн).

    Отмечается, на уровне прошлого года произведено свежего хлеба (323 тысячи тонн), а также соков фруктовых и овощных (30,4 млн литров), но в месте с тем, наблюдается снижение производства патоки на 52% (с 21 до 10 тыс. тонн), крахмала и крахмалопродуктов – на 9,3% (с 15,2 до 13,8 тыс. тонн).

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    Минсельхоз Сельское хозяйство
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