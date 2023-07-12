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    Производство промышленной продукции снизилось в четырех областях Казахстана - Премьер-Министр

    12 Июля 2023, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия рост ВВП в реальном выражении составил 5%. Об этом сегодня сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной вклад внесли отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, строительство и сфера услуг. В обрабатывающей промышленности рост производства наблюдается в машиностроении почти на 30%, в том числе автомобилестроение – на 40%, производство локомотивов и вагонов - 36%, электрооборудования - 35%. Легкая промышленность показала рост на 24%, в том числе производство текстиля - почти на 42%», - сказал Алихан Смаилов.

    Также, по словам главы Кабмина, зафиксирован рост в выпуске напитков, продуктов питания, пластмассовых изделий, минеральной продукции, готовых металлических изделий.

    Рост в химической промышленности составил 3,5%.

    В горнодобывающей промышленности положительная динамика обеспечена за счет увеличения добычи сырой нефти на 5,6% и природного газа на 2,5%. Строительная отрасль выросла более чем на 12%. Наблюдается рост в сельском хозяйстве на 3%. Сектор услуг вырос почти на 5%.

    «Это было обеспечено за счет роста торговли – на 10,4%, информации и связи – 8,8% и транспорта – 7,4%. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил порядка 14%. По итогам 6-ти месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в области Абай, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, городах Алматы и Шымкент», - добавил Алихан Смаилов.

    Премьер также сообщил, что вместе с тем зафиксировано снижение производства промышленной продукции в следующих областях: Актюбинской - на 8,4%, Карагандинской - - 7%, Кызылординской - 1,7% и Западно-Казахстанской – почти 1%.

    «Инвестиции в основной капитал снизились в Северо-Казахстанской и области Улытау. До конца года данным регионам необходимо принять меры по исправлению ситуации», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Экономика Регионы Казахстана Алихан Смаилов
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