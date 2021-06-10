Производство продуктов питания увеличилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство продуктов питания за январь-май текущего года выросло на 3,3%. Об этом сообщил на заседании Правительства министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Производство продуктов питания за январь-май текущего года выросло на 3,3% и составило 851,6 млрд тенге», - сказал Сапархан Омаров.

При этом, по словам министра, отмечается рост производства свекловичного сахара на 29,7% (с 5,5 тысячи тонн до 7,1 тысячи тонн), переработанного риса на 24% (с 71,2 тысячи тонн до 88,3 тысячи тонн), крупы на 18,7% (с 34,6 тысячи тонн до 41,1 тысячи тонн), масла сливочного на 16,5% (с 9 тысяч тонн до 10,5 тысячи тонн), масла растительного на 11,9% (с 185,4 тысячи тонн до 207,5 тысячи тонн), муки на 9% (с 1 235,6 тысячи тонн до 1 347,4 тысячи тонн), сыра и творога на 8,7% (с 13,6 тысячи тонн до 14,7 тысячи тонн), молока обработанного на 3,3% (с 244,7 тысячи тонн до 252,7 тысячи тонн).

«За январь-май текущего года объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 46,8% и составил 213,8 млрд тенге, производства продуктов питания на 24,1% и составил 35,6 млрд тенге. В целом Министерством принимаются все необходимые меры, которые позволят достичь запланированных результатов», - резюмировал Сапархан Омаров.