Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Производство продукции животноводства с начала года превысило 909 млрд тенге

    31 Мая 2022, 14:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Валовой выпуск продукции животноводства за январь–апрель текущего года составил 909,5 млрд тг. Реальный рост в сфере достиг 2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

    Наибольший объем выпуска продукции пришелся на Алматинскую область: 145,9 млрд тг, плюс 3,5% за год в реальном выражении. В тройке лидеров также оказались Туркестанская (123,5 млрд тг, плюс 1,6% за год) и Восточно-Казахстанская (109,7 млрд тг, плюс 5,9%) области.

    В целом за январь-декабрь 2021 года валовой выпуск продукции животноводства в РК составлял 3,1 трлн тг — на 3,6% больше, чем годом ранее.

    К 1 мая текущего года поголовье основных видов скота в Казахстане выросло, за исключением поголовья коз (минус 1,3% за год, до 3,1 млн голов) и свиней (минус 5,2% за год, до 892,5 тыс. голов).

    Численность лошадей выросла на 10,8% за год, до 3,9 млн голов, верблюдов — на 6,2%, до 272 тыс. голов, крупного рогатого скота — на 4,5%, до 9,7 тыс. голов (из них коров — на 5%, до 4,3 тыс. голов), овец — на 4%, до 24 тыс. голов, птицы — на 3,7%, до 47,1 тыс. голов.

    В целом производство животноводческой продукции за январь-апрель текущего года в плюсе.

    Заметно выросло производство куриных яиц — сразу на 12,1% за год, до 1,6 млрд штук.

    Скота и птицы в живом весе забито в хозяйстве или реализовано на убой 580,9 тыс. тонн (плюс 1,7% за год), в убойном весе — 342 тыс. тонн (плюс 1,9%).

    Надои коровьего молока составили 1,5 млн тонн — на 1,3% больше, чем годом ранее.

    Производство шкур крупных животных выросло на 2,9% за год, до 894,3 тыс. шт., шкур мелких животных — на 0,4%, до 2 млн шт.

    Вместе с увеличением поголовья основных видов скота в стране растет и падеж. Так, падеж лошадей увеличился сразу на 37,8% за год, до 1,9 тыс. голов, верблюдов — на 33,9%, до 328 голов, коз — на 5,6%, до 548 голов, КРС — на 3,9%, до 7,1 тыс. голов, овец — на 2,2%, до 13,9 тыс. голов. Падеж свиней, напротив, сократился — сразу на 32,7% за год, до 10,2 тыс. голов.

    По итогам января–апреля текущего года в стране произвели 650,2 тыс. тонн готовых кормов для сельскохозяйственных животных — на 6,1% меньше, чем годом ранее.

    Наибольший объем производства пришелся на Алматинскую область: 177,1 тыс. тонн, плюс 12,5% за год. В тройке лидеров также оказались Акмолинская (101,1 тыс. тонн, плюс 4,5% за год) и Актюбинская (92,9 тыс. тонн, минус 29,1%) области.

    В апреле текущего года средние цены производителей за тонну продукции (в живом весе) в сегменте КРС составили 904,6 тыс. тг, лошадей — 938,5 тыс. тг, верблюдов — 987,5 тыс. тг, овец — 850,2 тыс. тг, свиней — 680,9 тыс. тг, домашней птицы — 681 тыс. тг.

    Производители реализовывали тонну сырого коровьего молока за 160,2 тыс. тг, кобыльего — за 770,5 тыс. тг, верблюжьего — за 715,1 тыс. тг. Тонна меда стоила 1,3 млн тг, тысяча куриных яиц — 29,3 тыс. тг.

    Рост цен производителей продукции сельского хозяйства на скот и птицу в живом весе составил 1,6% за месяц и 9,5% за год, на сырое молоко — 2,6% за месяц и 15,9% за год, на яйца — 3,3% за месяц, однако за год цены сократились на 5,4%, на натуральный мед — 3,9% за год (за месяц цены не изменились).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Статистика Сельское хозяйство Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге