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    Производство продукции машиностроения выросло в  Казахстане

    28 Марта 2022, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К весне, по итогам первых двух месяцев текущего года, темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,5%. Министр национальной экономики Алибек Куантыров отдельно отметил, что в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения: на 9,2%, в том числе автомобилестроения — на 10,2%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    Действительно, автомобилестроение в последние годы играет всё более важную роль в промышленности РК. Так, по итогам всего двух месяцев текущего года выпуск в секторе составил в деньгах уже 133,6 млрд тг (годом ранее — 93,5 млрд тг). Это уже 38,4% от всего выпуска в сегменте машиностроения РК. Для сравнения: в целом по итогам 2021 года показатель составлял 32,1%, а пятью годами ранее, по итогам 2016 года — всего 9,9%. В свою очередь, сам сектор машиностроения по итогам 2021 года обеспечил уже почти 14% всего выпуска обрабатывающей промышленности РК, против всего 9,4% пятью годами ранее.

    В целом по итогам 2021 года производство в секторе автомобилей, прицепов и полуприцепов в стоимостном выражении составило сразу рекордные 739,1 млрд тг. Рост промышленного производства в секторе по итогам года достиг весьма весомых 24,3%. Для сравнения: в целом в сфере машиностроения рост производства составлял 20,4%, по обрабатывающей промышленности — 5,5%, а в общем по промсектору — всего 3,8%.

    За два месяца в стране произвели 14,3 тыс. автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов — почти на 10% больше, чем годом ранее. Непосредственно легковых автомобилей среди них — 12,4 тыс., плюс 7,2% за год.

    В целом же по итогам прошлого года выпуск в секторе составил сразу 93,5 тыс. единиц техники, плюс 20,8% за год — новый рекорд казахстанского автопрома. Непосредственно легковых автомобилей было произведено 80,7 тыс. — сразу плюс 24,5% за год.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Промышленность Экономика
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