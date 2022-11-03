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    Производство продукции черной металлургии выросло почти в два раза в Казахстане

    3 Ноября 2022, 18:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В отрасли черной металлургии в Казахстане на сегодня работают 193 предприятия. Об этом сообщил руководитель управления черной металлургии и угольной промышленности Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанат Игисинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день горно-металлургический комплекс - вторая отрасль экономики страны после нефти и газа.

    Как проинформировали в Комитете индустриального развития, общая доля горно-металлургического комплекса, в частности, по черным металлам, добыче железных руд в ВВП страны за 2021 год составил 3,1%, а в денежном выражении - 3 трлн 900 млрд тенге.

    «Доля черной металлургии в обрабатывающей промышленности составляет около 18,6%. На сегодняшний день в отрасли работают 193 предприятия. В общей сложности на предприятиях черной металлургии трудятся около 36 400 человек», - сказал Жанат Игисинов в рамках проекта «Ашық сағат алаңы».Как показывает статистика, за период 2017 по 2021 год производство продукции черной металлургии выросло в 1,9 раза. «Индекс физического объема, который является основным показателем, в 2021 году если составил 102,2%, то за 9 месяцев 2022 года - 100%. Конечно, есть снижение, но думаю, что до конца года надеемся наверстать упущенное и будем выходить на плановых показателях. А план в этом году по черной металлургии составляет 103%», - поделился Жанат Игисинов.Также спикер проинформировал, что показатели добычи железных руд снизились, что составляет 88%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Промышленность Экономика МИИР РК
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