Производство полипропилена и кальцинированной соды наладят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отрасли машиностроения запланирована реализация 21 проекта-флагмана. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными направлениями являются реализация проектов по импортозамещению с потенциалом замещения импорта на 130 млрд тенге и реализация экспортоориентированных проектов с потенциалом увеличения экспорта на $622 млн. Также ведется отдельная работа по нефтегазовому машиностроению», - сообщил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

В химической промышленности до 2025 года планируется реализация 18 флагманских проектов.

«Запуск таких проектов предполагает производство кальцинированной соды, полипропилена, цианида натрия и минеральных удобрений, которые направлены не только на внутренний рынок, но и на экспорт», - добавил министр.