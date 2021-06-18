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    Производство переработанного мяса в Акмолинской области увеличено на 42%

    18 Июня 2021, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря государственной поддержке в размере 70 млрд тенге в Акмолинской области отмечен рост показателей отраслей агропромышленного комплекса. Об этом на онлайн пресс-конференции в СЦК заявил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Акмолинской области продолжается работа по расширению площади орошаемых земель, в результате общая площадь которых доведена до 30 тысяч га. Благодаря государственной поддержке в размере 70 млрд тенге в области отмечен рост показателей отраслей агропромышленного комплекса. Объем за пять месяцев текущего года составил 96 млрд тенге, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 14%. Это лучший показатель в нашей стране», - отметил аким области.

    По его словам, всеми категориями хозяйств произведено 78 тысяч тонн мяса, более 144 тысяч тонн, молока 311 млн штук пищевого яйца. Производство переработанного мяса увеличено на 42%, муки – на 20%.

    «Отмечается рост поголовья крупного рогатого скота на 3,2 %, мелко-рогатого скота – на 4% и лошадей – на 7,5 процентов, птицы – на 25 %. Активно развиваем мясное, молочное животноводство. В текущем году начата реализация 112 проектов по созданию мясных ферм с приобретением 6 тысяч голов племенного чистопородного крупного рогатого скота, а также 19 молочно-товарных ферм. Реализация планов позволит наполнить продовольственный рынок социально-значимыми продуктами собственного производства, вполне конкурентным по качеству и по цене. Сельхозпроизводителями области бесперебойно ведутся поставки продовольствия на рынки столицы. С начала года поставлено 49 тысяч тонн молочных продуктов, 13 тысяч тонн мясных изделий, 110 млн штук пищевого яйца», - добавил Ермек Маржикпаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акмолинская область Акимат Промышленность Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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