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    Производство оливкового масла сократится в Испании на 80% из-за аномальной жары

    28 Июля 2022, 02:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За три последних месяца в Андалузии было три волны исключительной жары и это после аномально сухой зимы. Оливковые деревья попросту перестают приносить плоды. Фермеры в отчаянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

    По словам местных фермеров, в этом году производство сократится процентов на 80. Большому дереву нужно минимум 4-5 литров жидкости ежедневно, но оно их не получает. Около трети плантаций и садов подключены к системе орошения, но это тоже не выход — водохранилища, откуда в каналы идет вода, высыхают точно также. Средний уровень наполненности водохранилищ сейчас 30%, есть и целиком пересохшие.

    Испания поставляет на мировой рынок почти половину оливкового масла. Таким образом, засуха нанесет тяжелый удар по бюджету королевства и внесет вклад в глобальный продовольственный кризис.

    Ранее сообщалось, что в Италии объявили чрезвычайное положение из-за засухи, которая является самой длительной за 70 лет.

    Фото: tea.ru

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Испания Европа Мировые новости
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