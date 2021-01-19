Производство одежды в Казахстане в заметном минусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство одежды в Казахстане по итогам 11 месяцев 2020 года упало в натуральном выражении во многих сегментах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Производство свитеров, джемперов, кардиганов, жилетов и аналогичных трикотажных изделий машинного или ручного вязания сократилось на 40,8% за год, до 90,5 тыс. штук. Выпуск одежды для грудных детей снизился на 40,1%, до 14,6 млн тг, верхней трикотажной одежды машинного или ручного вязания — на 39,4%, до 87,4 тыс. штук, носков — на 25,2%, до 10,7 млн пар.

Производство шляп и головных уборов, наоборот, оказалось в плюсе: рост сразу на 54,1% за год, до 1,2 млрд тг.

В стоимостном выражении за 11 месяцев 2020 года в стране произвели одежды на 40,6 млрд тг — на 10,2% больше, чем годом ранее. В реальном выражении рост производства по сравнению с прошлым годом составил всего 3,7%.

В региональном разрезе наибольший объём выпуска пришёлся на Алматинскую область (8,6 млрд тг, минус 1,8% за год), Шымкент (6,3 млрд тг, плюс 54,9%) и Алматы (5,6 млрд тг, плюс 5,1%). В лидирующих регионах работают такие компании, как ТОО «Glasman», ТОО «Арлан 777», ТОО «ТФ Ажар», ТОО «Медиатекс-Н», ТОО «Texti Market», ТОО «Демеу-Арна», ТОО «Техноавиа-Казахстан», ТОО «Казлегпром-Алматы», ТОО «Арайлы», швейная фабрика «Гаухар», компания «Нурдан», ТОО «Әлем-БТ» и многие другие.

За полный 2019 год производство одежды достигло 44 млрд тг — на 20,2% больше в денежном выражении и на 14,4% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

Спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на одежду практически полностью удерживают импортёры. В частности, по итогам десяти месяцев 2020 года в сегменте нижнего белья импорт занимал 98,9% рынка, в сегменте одежды для грудных детей — 99,7%, в сегменте трикотажной верхней одежды — 99,5%, в сегменте свитеров, пуловеров и аналогичных трикотажных изделий — 98,8%, в сегменте носочно-чулочных изделий — 95,5%, в сегменте спортивных костюмов — 73,2%.

Объём ввезённой в Казахстан продукции лёгкой промышленности почти в 30 раз превышает экспорт, сообщает Хабар24. Иностранные производители поставили в страну товаров на 1,195 млрд долл. США. В свою очередь, казахстанские экспортёры продали продукции всего на 41 млн долл. США. В настоящее время швейные предприятия в Казахстане живут за счёт госзаказов. Непростую ситуацию усугубила пандемия.

Непосредственно трикотажной и текстильной одежды и принадлежностей за десять месяцев 2020 года в страну завезли 62,3 тыс. тонн на 534,9 млн долл. США. Годовой рост импорта в секторе в натуральном выражении составил 21,6%, в денежном — 1,4%.

Из стран СНГ завезли 18,1 тыс. тонн одежды. Основными импортёрами среди этих стран стали Узбекистан и Россия. Из остальных стран завезли одежды на 44,2 тыс. тонн на сумму 350,8 млн долл. США. 85,1% объёма импорта из остальных стран мира пришлось на Китай (37,6 тыс. тонн, сразу плюс 28,7% за год).

Цены на одежду и обувь по итогам ноября 2020 года выросли на 5,2% по сравнению с ноябрём предыдущего года. Наибольший рост цен ощутили жители Кызылординской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей. Верхняя одежда выросла в цене на 4,7% за год, в том числе мужская — на 4,6%, женская — на 5%, детская — на 4,2%.