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    Производство мяса в РК увеличилось на 3,6%

    26 Мая 2020, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В секторе животноводства сохраняется устойчивый рост на уровне 4%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем валовой продукции по итогам года вырос до 2,3 трлн тенге. Реализованные меры в прошлом году через кредитования и дополнительного субсидирования дали свой эффект. За четыре месяца текущего года наблюдается положительная динамика в росте поголовья сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота на 4,1%, овец и коз - 2,7%, лошадей - 7,6%, свиней- 1,6%», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    По его словам, производство мяса увеличилось на 3,6 % и составило 314 тысяч тонн, молока на 3,2 % и 1,5 млн. тонн. Вместе с тем, снизилось производство яиц на 6% (1,6 млрд. штук) ввиду снижения спроса на внешних рынках.

    «Растут и объемы производства переработанной животноводческой продукции. Так производство колбасных изделий выросло на 20,9% (18,8 тыс. тонн), мясных консервов на 9% (3 тыс. тонн), переработанной рыбы на 51,3% (3,9 тыс. тонн). По молочной продукции сохраняется рост на уровне в среднем 10%, за исключением обработанного молока в связи со снижением спроса в период карантина и переориентированием основного сырья на производство молочных продуктов с более долгим сроком хранения», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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