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    Производство муки, колбасных изделий, молочной продукции выросло в Казахстане

    9 Июня 2020, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство продуктов питания за пять месяцев выросло на 2,3%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отмечается рост производства колбасных изделий на 20,5%, макарон - на 16,1%, масла сливочного - на 14,7%, круп - на 13,5%, муки - на 6,6%, масла растительного - на 5,3%, кисломолочной продукции - на 4,8%, сыра и творога - на 4,7%», - сообщил Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

    Министр отметил, что инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились на 14,3% и составили 145,1 млрд тенге, в производство продуктов питания – на 18,8% и составили 28,5 млрд тенге.

    «По итогам 5 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 2,2% и составил 934,4 млрд тенге. Данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 2,3%, в том числе мяса в убойном весе – на 3,5%, молока – на 3,2%», - привел данные С. Омаров.

    Напомним, по итогам пяти месяцев этого года объемы промышленного производства также выросли на 4,8%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Промышленность Минсельхоз Экономика Статистика Сельское хозяйство
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