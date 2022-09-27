Производство минеральных удобрений увеличат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития под председательством министра Каирбека Ускенбаева состоялось совещание по вопросу обеспечения аграриев минеральными удобрениями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие представители министерств энергетики, сельского хозяйства, а также отечественных предприятий.

По словам руководителя управления химической промышленности Лауры Утемуратовой, сегодня на рынке применяются около 9 видов неорганических удобрений. Самыми востребованными из них являются 5 видов – селитра (азотные), МАФ/ДАФ или аммофос (двухкомпонентные), сульфат аммония (азотные), карбамид (азотные), NPK или комплексные (трехкомпонентные).

По данным Министерства сельского хозяйства плановая потребность на 2023 год составляет 703 тыс. тонн. Это на 100 тыс. тонн больше чем в прошлом году (в 2021 году - 604 тыс. тонн).

В настоящее время около половины рынка зависит от импортных удобрений. Для решения данной проблемы планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов.

«К 2026 году планируется строительство аммиачно-карбамидного комплекса. Мощность завода – 500 тыс. тонн аммиака, 500 тыс. тонн селитры, 500 тыс. карбамида. Таким образом, к 2028 году при выходе на полную мощность объем производства селитры увеличится до 900 тыс. тонн в год. Также полностью закроем потребность внутреннего рынка в карбамиде», - сообщила Лаура Утемуратова.

Кроме того, в марте текущего года между ТОО «Казфосфат» и АО «ОХК «Уралхим» (РФ) подписан Меморандум об основных условиях сотрудничества по совместной реализации проектов, направленных на производство востребованных удобрений. В рамках совместного проекта предусматривается реализация проекта по производству аммиака и комплексных удобрений.

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