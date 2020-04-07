Производство медицинских масок начали в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ — В Азербайджане в понедельник состоялось открытие предприятия по производству медицинских масок, где принял участие президент страны. Об этом сообщается на сайте главы государства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Предприятие по производству медицинских масок было открыто на территории «Сумгайытского химического промышленного парка» (СХПП). Производство востребованных медицинских масок будет осуществлять ООО «Baki Tekstil Fabriki». Стоимость реализованного проекта составляет 3,9 млн манатов (2,3 млндолларов США по текущему курсу). На предприятии запущена первая линия производства, в рамках которой будет производиться до 120 тысяч масок в день. Ожидается, что в ближайшие дни будет запущена вторая линия, в результате производство увеличится до 200-250 тысяч масок в день.