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    Производство макарон и лапши в Казахстане сократилось до пятилетнего минимума

    15 Августа 2023, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство макарон, лапши и прочего кускуса в Казахстане сократилось до пятилетнего минимума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DataHub.

    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в июле казахстанские предприятия выпустили 10,4 тысяч тонн макарон и лапши. В последний раз показатель был ниже в июле 2018 года (10,2 тысяч тонн), до этого – в январе 2016 года (10 тысяч тонн).

    Среднемесячный выпуск в 2022 году составил около 13,8 тысяч тонн. За 7 месяцев 2023 года в Казахстане было произведено 87 тысяч тонн макарон. Это на 7,5 тысяч тонн или 7,9% меньше, чем годом ранее.

    Выпуск сахара снижается третий месяц подряд, сократившись с 29,2 тысяч тонн в апреле до 17,4 тысяч тонн в июле. Нынешний выпуск – на минимуме с февраля 2022 года. Весной того года, напомним, был значительный дефицит этого товара, а цены резко выросли. В январе-июле 2023 года производство упало на 7,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

    Упало и производство чая и кофе. В июле – чуть более 1 тысячи тонн. За последние 10 лет меньше было лишь однажды: 0,9 тысяч тонн в декабре 2017 года. Среднемесячный объем выпуска в 2022 году превышал 1,4 тысяч тонн.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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