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    Производство кумыса механизировал фермер из ЗКО

    24 Июля 2023, 02:30

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Фермер из Западно-Казахстанской области одним из первых в регионе механизировал процесс доения кобыл. В его хозяйстве установлено специальное оборудование. Теперь сельчанин планирует открыть кымызхану и снабжать целебным напитком жителей областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Хозяйство Мырзабая Боранбаева, жителя Бокейординского района, можно назвать уникальным. Он коневод в шестом поколении. Вот уже 40 лет разводит породу лошадей «Нарын». Ежедневно кобылы здесь приносят хорошие удои.

    - В день мы доим кобыл по 4 раза. Одна может давать до 10 литров молока. Чтобы приручить одну кобылу к автоматизированной доильной машине, уходит примерно неделя. Сейчас в стойле 20 дойных кобыл. Процесс доения полностью механизирован. Очень важно соблюдать технологию, - говорит глава крестьянского хозяйства.

    Мырзабай Боранбаев советует пить саумал, оно, по его словам, как материнское молоко. Употреблять только в свежем виде.

    - Где-то до часа оно - саумал. Дальше уже превращается в молоко, дальше уже кислит и кумыс получается. По степени выдержки кумыс тоже различается – тай кумыс, куна кумыс, бести кумыс, - говорит он.

    Фермер делает кумыс, следуя традиционному методу. И считает, что пить его нужно в свежем виде. Бутилированные напитки, представленные на прилавках, не приветствует.

    - Кумыс нужно пить обогащенным кислородом. Кумыс нельзя держать в покое. Это не кока-кола или лимонад. С прилавка взял и сразу выпил. Культуру питья надо знать. Взбалтывать надо как следует. Потом уже специальные мастера должны подавать, - отмечает фермер.

    Кумыс местного фермера уже по достоинству оценили на международной выставке. Продукцию, которую Мырзабай Боранбаев представил на конкурсе, получила главный приз. Возможности у хозяйства большие, признается животновод. Если спрос на полезный напиток возрастет, то он готов открыть в городе кымызхану.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Западно-Казахстанская область Сельское хозяйство
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