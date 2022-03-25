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    Производство кремния запущено в Алматинской области

    25 Марта 2022, 22:04

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - При участии акима Алматинской области Каната Бозумбаева в Каратальском районе стартовало производство высококачественного кремния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В региональной службе коммуникаций региона сообщили, что на реконструкцию металлургического комбината «KazSilicon» затрачено 4 миллиарда тенге. На объекте проведены строительно-монтажные работы, отремонтировано необходимое оборудование и печи.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана отметил, что прогресс нашей страны напрямую зависит от процветания регионов. Во все времена так было, есть и будет, что если развиваются регионы, страна становится могущественнее. Восстановление предприятий обрабатывающей промышленности дает импульс развитию регионов. Экспортная направленность предприятия обеспечит социально-экономическую стабильность», - сказал аким Алматинской области Канат Бозумбаев.

    Сообщается, что завод обеспечит рабочими местами более 200 человек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат Промышленность Экономика
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