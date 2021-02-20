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    Производство козьего сыра по французским технологиям планируется открыть в Казахстане

    20 Февраля 2021, 15:55

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана во Франции состоялась встреча посла Жана Галиева с главой компании D.A.E. Давидом Аммё. В ходе беседы французский предприниматель рассказал о планах по открытию производства сыров из козьего молока в Алматинской области с использованием местного сырья и рабочей силы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

    В ходе беседы французский предприниматель рассказал о планах по открытию производства сыров из козьего молока в Алматинской области с использованием местного сырья и рабочей силы. Объем первоначальных инвестиций в производство составит 1 млн евро. В финансировании проекта также примет участие генеральный директор международной инвестиционно-консалтинговой компании «Kairos Advice» Айгуль Саинова. Для развития производства предполагается импорт племенного скота из Франции, а также трансфер технологий и передача знаний.

    Посол отметил, что данный проект вписывается в приоритетные сферы сотрудничества между Казахстаном и Францией, одной из которых является сельское хозяйство. По его словам, у сыров из козьего молока имеется значительный потенциал, в том числе за счет доступа на рынки ЕАЭС, КНР и стран Центральной Азии. Посол заверил собеседника, что данному проекту будет оказано необходимое сопровождение со стороны МИД РК, АО «НК «Kazakh Invest» и других заинтересованных ведомств.

    По итогам встречи Д. Аммё поблагодарил Посольство Казахстана за поддержку. В ближайшее время он отправится в Казахстан, чтобы завершить переговоры с казахстанскими партнерами с тем, чтобы уже в этом году поставить первую партию козьего сыра на прилавки.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Бизнес Инвестпроекты Экономика Франция
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