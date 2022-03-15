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    Производство каких сельхозкультур увеличат в Казахстане

    15 Марта 2022, 10:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжат диверсификацию в растениеводстве. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первый раздел направлен на реализацию мероприятий по увеличению объемов производства сельхозпродукции и включает 18 мероприятий, из них 1 оперативное и 17 среднесрочных», - сказал Ербол Карашукеев.

    По словам министра, в течение трех лет будет проведена диверсификация в растениеводстве путем увеличения площадей масличных культур с 3 млн га до 3,5 млн га, картофеля с 200 тысяч га до 215 тысяч га, кормовых с 3,6 млн га до 4,2 млн га.

    В течение трех лет будет увеличено поголовье КРС до 9 млн голов, МРС - до 20,1 млн голов, лошадей - до 4 млн голов и т.д.

    «Реализация инвестиционных проектов по хранению картофеля, овощей и фруктов позволит увеличить мощности хранения в 2022 году на 98,3 тысячи тонн, 2023 году – 104,5 тысяч тонн, 2024 году – 19,6 тысяч тонн. Кроме этого, в данном разделе предусмотрены меры по импортозамещению продовольственных товаров, мониторингу фактического и прогнозного баланса производства и потребления продукции АПК», - добавил Ербол Карашукеев.

    Ранее Премьер-Министр РК поручил проработать дополнительные меры для сдерживания цен.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Промышленность Минсельхоз Сельское хозяйство
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