Производство каких сельхозкультур увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжат диверсификацию в растениеводстве. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый раздел направлен на реализацию мероприятий по увеличению объемов производства сельхозпродукции и включает 18 мероприятий, из них 1 оперативное и 17 среднесрочных», - сказал Ербол Карашукеев.

По словам министра, в течение трех лет будет проведена диверсификация в растениеводстве путем увеличения площадей масличных культур с 3 млн га до 3,5 млн га, картофеля с 200 тысяч га до 215 тысяч га, кормовых с 3,6 млн га до 4,2 млн га.

В течение трех лет будет увеличено поголовье КРС до 9 млн голов, МРС - до 20,1 млн голов, лошадей - до 4 млн голов и т.д.

«Реализация инвестиционных проектов по хранению картофеля, овощей и фруктов позволит увеличить мощности хранения в 2022 году на 98,3 тысячи тонн, 2023 году – 104,5 тысяч тонн, 2024 году – 19,6 тысяч тонн. Кроме этого, в данном разделе предусмотрены меры по импортозамещению продовольственных товаров, мониторингу фактического и прогнозного баланса производства и потребления продукции АПК», - добавил Ербол Карашукеев.

Ранее Премьер-Министр РК поручил проработать дополнительные меры для сдерживания цен.