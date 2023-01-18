Производство фруктовых и овощных соков в РК за 10 лет сократилось почти в 3 раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем производства фруктовых и овощных соков в РК за январь - ноябрь 2022 года составил 65,4 млн литров - на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Среди регионов, по которым Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК предоставляет информацию, самый большой объем выпуска пришелся на Алматинскую область (27,9 млн литров), следом идут Алматы (4,7 млн литров) и Туркестанская область (1,3 млн литров).

Из общего объема произведенных за январь-ноябрь 2022 года соков 94,3% составили фруктовые: 61,7 млн литров - на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. На овощные соки пришлось лишь 3,7 млн литров - на 2,7% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на некоторый рост в прошлом году, в многолетней динамике производство соков в РК выглядит достаточно пессимистично. В сравнении с данными аналогичного периода десятилетней давности производство фруктовых соков сократилось в 2,6 раза, овощных — на 80%.

Среди фруктовых соков значительный объем производства пришёлся на апельсиновый: 26,9 млн литров за январь-ноябрь 2022 года - на 3,5% больше по сравнению с январем–ноябрем 2021-го. Следом идут яблочный и ананасовый соки: 14,7 млн и 1,8 млн литров соответственно. При этом производство яблочного сока выросло за год на 20,4%, а выпуск ананасового сократился на 17%. Значительный объем пришелся также на смесь фруктовых соков: 14,3 млн литров, рост за год - на 4%.

Среди овощных соков практически весь объем выпуска пришелся на томатный: 3,7 млн литров - на 1,7% меньше, чем было произведено за январь–ноябрь 2021 года.

По итогам декабря 2022 года цены на фруктовые и овощные соки выросли на 1,7% за месяц. Самый заметный месячный рост цен в 2022 году наблюдался в марте и апреле, когда соки подорожали на 3,6% и 3,5% соответственно.

Для сравнения: по итогам декабря 2021 года цены на овощные и фруктовые соки выросли на 0,9% за месяц.

За год, то есть по сравнению с декабрем 2021 года, цены на фруктовые и овощные соки выросли на рекордные 28,1% (для сравнения: годом ранее показатель роста составлял 8,9%)

Самое заметное годовое удорожание среди регионов РК по итогам декабря 2022 года наблюдалось в Кызылординской (на 45%), Жетысуской (на 41%) и Акмолинской (на 37,6%) областях. Меньше всего выросли цены в Павлодарской (на 10%), Северо-Казахстанской (на 19%) и Жамбылской (на 20,2%) областях.

В годовой динамике заметнее всего подорожали овощные соки: сразу на 31,1% в среднем по РК. В региональном разрезе самое заметное удорожание овощных соков пришлось на Западно-Казахстанскую (на 53,3%), Атыраускую (на 42,8%), Туркестанскую (на 42,6%) и Кызылординскую (на 40,5%) области, а также на Астану (на 39%).

Фруктовые соки подорожали на 27,9% за год в среднем по РК, а в региональном разрезе самый высокий рост цен был зафиксирован в Кызылординской (на 45,3%), Жетысуской (на 41,3%), Акмолинской (на 38,2%), Абайской (на 33,5%) и Атырауской (на 32,3%) областях.





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