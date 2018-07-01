Производство двигателей для ракет «Протон» прекратят до конца года

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Изготовление двигателей для ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" прекратится до конца текущего года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что поставил задачу прекратить производство "Протонов" после выполнения имеющихся контрактов и далее летать только на "Ангаре".

"Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет "Протон", со следующего года эти двигатели производиться уже не будут", - сказал Арбузов.

В этой связи, пояснил он, стоит задача загрузить производителя двигателей "Протон-ПМ" другими заказами, в том числе связанными с диверсификацией: продукцией топливно-энергетического комплекса, испытаниями газотурбинных установок на базе авиационных двигателей, сборкой и испытаниями газотурбинных электростанций, производством деталей насосов для изготовителей насосного оборудования для нефтегазовой отрасли.



"Производство новой продукции планируется сконцентрировать на загородной площадке предприятия (Новые Ляды) с учетом современных организационных, технологических и логистических принципов", - рассказал Арбузов.

Фото: ria.ru