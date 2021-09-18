Производство детских игровых площадок наладили в акмолинской колонии

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Конструкцию детских игровых площадок, которые будут размещены на новых детских развлекательных комплексах в Кокшетау, выполняет производственный участок №3 филиала РГП «Енбек-Кокшетау» учреждения ЕЦ-166/4 города Атбасара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, для изготовления заказа в цех металлообработки дополнительно были трудоустроены 11 осужденных, каждый из которых занят своиv делом.

«Кто-то варит ограждение, брусья и стенки для комплексной гимнастики, урны и другое. Рабочие сами разделились по направлениям. Качели, лианы и балансиры выполняют одни, деревянные части к ним - другие. Полимерной краской покрывают готовые сооружения специалисты - осужденные Сергей и Александр», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

«Старались от души. Очень хочется порадовать ребят. Сегодня, в условиях пандемии, большинство детей проводят время в телефоне, пусть лучше двигаются, занимаются спортом на свежем воздухе», - отметил заключенный Александр.

Это не первый заказ на изготовление детских площадок, который выполняет филиал РГП учреждения ЕЦ-166/4. Сегодня четыре комплекса уже готовы. Ранее были изготовлены спорт-площадки для детворы города Атбасара.

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