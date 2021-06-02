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    Производство цинка, свинца и алюминия увеличат в Казахстане

    2 Июня 2021, 15:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объемы производства ферросплавов, ряда металлической продукции, а также цветной металлургии будут увеличены в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В черной металлургии на текущий год установлен уровень индекс физического объема (ИФО) – 105%. Ожидается увеличение производства ферросплавов на 10,4%, стали - на 17% и проката - на 19%. Здесь мы основную ставку делаем на «АрселорМиталл Темиртау» и «Казхром». В текущем году мы запустим дополнительно 6 проектов в Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и городе Шымкенте. Данные проекты позволят увеличить объемы производства ферросплавов, строительной арматуры, стальных сварных труб и другой металлической продукции», - сообщил в ходе отчетной встречи Бейбут Атамкулов.

    По его данным, по цветной металлургии плановый показатель на 2021 год установлен на уровне 104 %.

    «Будут увеличены объемы производства цинка на 18%, свинца - на 18%, медного концентрата- на 9%, алюминия - на 6%. До конца года дополнительные объемы производства обеспечат запуск Жайремского ГОК, Казминералс Актогай 2 и Сатпаевского горно-обогатительного предприятия, а также золотоизвлекательные фабрики. Ввиду высокого потребительского спроса со стороны крупных горно-металлургических предприятий будет проведена работа по созданию пояса малых и средних предприятий вокруг индустриальных центров тяжести по принципу кластерного подхода», - проинформировал министр индустрии и инфраструктурного развития.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Промышленность Экономика
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