Производство бензина в Казахстане за 9 месяцев выросло на 21,8%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выпуск бензина в январе-сентябре 2018 года составил 2842,8 тыс. тонн, что на 21,8% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отчетном периоде было произведено керосина в объеме 241,9 тыс. тонн (увеличение производства по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 15%), сжиженного пропана и бутана - 1840,9 тыс. тонн (+6,3%), газойля - 3498,2 тыс. тонн (+4,6%), мазута - 2128,1 тыс. тонн (-9,4%). Также было произведено ферросплава в объеме 1535,1 тыс. тонн (+6,5%), плоского проката - 2204,8 тыс. тонн (+4,2%), рафинированного свинца - 112,8 тыс. тонн (+0,7%), цинка - 246,1 тыс. тонны (+0,1%), рафинированной меди - 319,6 тыс. тонн (+2,7%).