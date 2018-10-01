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Производство бензина в Казахстане за 9 месяцев выросло на 21,8%
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выпуск бензина в январе-сентябре 2018 года составил 2842,8 тыс. тонн, что на 21,8% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
В отчетном периоде было произведено керосина в объеме 241,9 тыс. тонн (увеличение производства по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 15%), сжиженного пропана и бутана - 1840,9 тыс. тонн (+6,3%), газойля - 3498,2 тыс. тонн (+4,6%), мазута - 2128,1 тыс. тонн (-9,4%). Также было произведено ферросплава в объеме 1535,1 тыс. тонн (+6,5%), плоского проката - 2204,8 тыс. тонн (+4,2%), рафинированного свинца - 112,8 тыс. тонн (+0,7%), цинка - 246,1 тыс. тонны (+0,1%), рафинированной меди - 319,6 тыс. тонн (+2,7%).
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