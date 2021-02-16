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    Производство автомобилей увеличилось в Казахстане

    16 Февраля 2021, 11:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе текущего года на территории Казахстана была произведена 5 981 единица автотранспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В январе текущего года на территории Казахстана была произведена 5 981 единица автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы) общей стоимостью 43,1 млрд тенге. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель на 1,8%», - отмечено в сообщении.

    В пресс-службе уточняют, что производство легковых автомобилей выросло на 3,9%, достигнув значения 5 393 единицы. Выпуск автобусной техники (150 единиц) по итогам отчетного периода увеличился в 4,5 раза. Производство грузовых автомобилей (363 единицы) снизилось в 1,5 раза, прицепов – с 99 единиц до 67 единиц. Выпуск специализированной автотехники составил 8 единиц. В сравнении с декабрем 2020 года (7 744 единицы) производство автотранспортных средств в январе снизилось на 22,8%.

    Сбыт отечественных автозаводов в январе текущего года достиг 5 381 единицы, что на 53% выше прошлогоднего значения (3 516 единиц). Рыночная доля предприятий казавтопрома снизилась с 65,5 до 64,6%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Экономика Транспорт
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