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    Производство автомобилей KIA стартовало в Костанае

    26 Марта 2021, 19:05

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - KIA будут производиться на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай. Новая линейка представлена моделями KIA Rio, KIA Picanto, KIA Cerato, KIA К5, KIA Seltos, KIA Sportage, KIA Sorento и KIA Soul. С 2022 года к ним планируется добавить КIA Stinger, KIA Carnival и KIA K900, передает МИА «Казинформ».

    Реализовать проект удалось в рамках промышленной кооперации с Kia Motors Corporation.

    «Существенную роль в нашем развитии играет рынок стран СНГ, и Казахстан – это один из наиболее приоритетных регионов для дальнейшего роста», - отметил президент ООО «Киа Моторс Россия и СНГ» господин Чжин-Ха Ким.

    Совместное производство сделает КIA одним из самых доступных автомобилей на рынке страны. Это стало возможным, в том числе благодаря специальной кредитной программе Евразийского банка.

    «Запуск производственной площадки откроет потребителям новые возможности для приобретения автомобилей KIA и получения услуг высочайшего качества», - сказал господин Чжин-Ха Ким.

    Новые владельцы машин будут иметь уникальную для Казахстана гарантию завода-производителя – 5 лет или 150 тысяч км пробега.

    Отметим, что на костанайский завод приходится более половины всей произведенной в 2020 году в стране техники. Выпустив 40 050 единиц транспорта, предприятие вывело свои показатели до 100-тысячной отметки, применяя при этом операции по сварке и окраске кузовов.

    Напомним, что в январе 2021 года компания Allur Motor Qazaqstan объявила о получении статуса официального дистрибьютора Kia Motors на территории Республики Казахстан.

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    Бизнес Костанайская область Промышленность Экономика Транспорт Корея
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